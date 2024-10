Quotidiano.net - Aziende familiari e passaggio generazionale: il quadro aggiornato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – In Italia c’è un tema che riguarda le imprese che, spesso, viene sottovalutato dai gestori delle realtà economiche stesse. Si tratta delall’interno delleche, dati alla mano, rappresentano una fetta importante dell’intero comparto nazionale, circa l’85%. I family business sono dunque un elemento cardine dell’economia italiana, motivo questo che rende di fondamentale importanza comprendere come le realtà si stiano preparando a indicare i nuovi loro leader del futuro. Tale questione interesserà circa 2 milioni di imprese italiane nei prossimi 10 anni, ed è proprio l’orizzonte a medio - lungo termine che sembra abbassare la soglia dell’attenzione sul tema: pianificare la successione non viene inteso come un’urgenza nei prossimi 12 mesi dalla maggior parte delle impreseitaliane.