Autostrada, cantiere irregolare nella galleria Rocca: lavori sospesi e multa della polizia stradale (Di giovedì 10 ottobre 2024) sospesi i lavori di un cantiere irregolare sulla Messina-Palermo. nella giornata di ieri, agenti del Distaccamento polizia stradale di S. Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/20 Messina – Palermo e, nei confronti di uno di questi, irregolare Messinatoday.it - Autostrada, cantiere irregolare nella galleria Rocca: lavori sospesi e multa della polizia stradale Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di unsulla Messina-Palermo.giornata di ieri, agenti del Distaccamentodi S. Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistentitratta A/20 Messina – Palermo e, nei confronti di uno di questi,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cantiere di via Mariti - sette mesi di indagini : due betoniere poi il crollo. Caccia all’errore nella trave - 52 del 16 febbraio, un venerdì mattina che avrebbe dovuto essere un giorno come tanti altri, nell’area che avrebbe dovuto ospitare un nuovo supermercato Esselunga. Non hanno avuto scampo quelli sotto: dall’esperto “capobetoniera“, Luigi Coclite, agli operai in distacco Mohamed El Ferhane, Mohamed Toukabri, Bouzekri Rahimi, Taoufik Haidar. (Lanazione.it)

L’incertezza su voti sintetici e assunzioni - l’attesa sullo ius scholae e la direttiva sui cellulari | Prima campanella per la “scuola-cantiere” di Valditara - Alla fine le Linee Guida sono state lievemente ritoccate e da qualche giorno sono sulle scrivanie di presidi e docenti. Sicuramente qualche ritardo c’è stato, visto che nei mesi scorsi Valditara ai media diceva: “Tutte le commissioni sono già ben predisposte. La consultazione che non c’è – A metter tutti a tacere è il ministero, il quale ha annunciato che entro il 31 dicembre la commissione ... (Ilfattoquotidiano.it)

L’estate va in cantiere : "I lavori alle scuole completati prima che suoni la campanella" - In corso anche i lavori di riqualificazione del centro sportivo via della Fiera, dove saranno demoliti e ricostruiti gli spogliatoi a servizio dei campi da calcio. Dall’autunno nuova fase di riqualificazione dei viali delle Regine, tratto di viale Regina Elena compreso tra viale Alfieri e viale Pascoli. (Ilrestodelcarlino.it)