«Alessandra Celentano non è empatica, è un personaggio televisivo»: duro attacco di un ex ballerino di Amici, ecco chi è (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandra Celentano è stata spesso criticata per le sue dichiarazioni poco delicate nei confronti dei ragazzi che fanno parte del cast di Amici. Ora, un ex ballerino del talent di Maria De Filippi, ha deciso di fare alcuni appunti alla nota prof. Ma cosa è successo? Tutto è cominciato quando Alessandra Celentano ha preso Alessia nella sua squadra. Accogliendola, però, le ha fatto questo appunto: “C’è una forma fisica da sistemare e mettere apposto. Parlo sempre del mio gusto, le do la maglia, lavoreremo su questo“. Nella seconda puntata di Amici, poi, sempre la Celentano ha rivelato quanto segue: “Se l’ho fatta incontrare con la dietologa, la nutrizionista e tutto? Certo!“. Alessia, dopo l’intervento della prof, ha raccontato di aver perso 2,5 chili in una settimana. Donnapop.it - «Alessandra Celentano non è empatica, è un personaggio televisivo»: duro attacco di un ex ballerino di Amici, ecco chi è Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è stata spesso criticata per le sue dichiarazioni poco delicate nei confronti dei ragazzi che fanno parte del cast di. Ora, un exdel talent di Maria De Filippi, ha deciso di fare alcuni appunti alla nota prof. Ma cosa è successo? Tutto è cominciato quandoha preso Alessia nella sua squadra. Accogliendola, però, le ha fatto questo appunto: “C’è una forma fisica da sistemare e mettere apposto. Parlo sempre del mio gusto, le do la maglia, lavoreremo su questo“. Nella seconda puntata di, poi, sempre laha rivelato quanto segue: “Se l’ho fatta incontrare con la dietologa, la nutrizionista e tutto? Certo!“. Alessia, dopo l’intervento della prof, ha raccontato di aver perso 2,5 chili in una settimana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex ballerino di Amici si scaglia contro Alessandra Celentano - lo sfogo - Nella seconda puntata della trasmissione, la Celentano ha rivelato: “Se l’ho fatta incontrare con la dietologa, la nutrizionista e tutto? Certo!“. Sentire parlare ancora oggi di ‘perdita di peso’ come un criterio essenziale per il talento nella danza è un messaggio sbagliato. L’osteopata ed ex ballerino di Amici ha condannato la scelta di Alessandra di parlare della forma fisica di Alessia ed ha ... (Biccy.it)