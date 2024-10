"Rifiuti e degrado in via delle Alpi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Segnalo che Via delle Alpi (difronte al civico 22) è diventata una discarica a cielo aperto. Sono presenti Rifiuti di ogni genere tra cui anche serrande e una lastra di vetro di proprietà di qualche "Cocktail Bar Restaurant" distrutta in mille pezzi con frammenti di vetro che arrivano fin sotto Palermotoday.it - "Rifiuti e degrado in via delle Alpi" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Segnalo che Via(difronte al civico 22) è diventata una discarica a cielo aperto. Sono presentidi ogni genere tra cui anche serrande e una lastra di vetro di proprietà di qualche "Cocktail Bar Restaurant" distrutta in mille pezzi con frammenti di vetro che arrivano fin sotto

Viale delle Alpi - campana del vetro circondata da rifiuti - . . La campana del vetro di viale delle Alpi si presenta così, circondata di materiale che non ha nulla a che vedere con il vetro. La vetrata abbandonata da un locale ha più coerenza con il materiale, peccato che ancora non si riesca a capire che non tutto il vetro va nelle campane (seppur le stesse. (Palermotoday.it)