Red Dead Redemption, i requisiti di sistema PC sono più alti di quelli di Red Dead Redemption 2

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rockstar Games ha rivelato ididi Redsu PC, con la community che ha immediatamente notato un fatto piuttosto strano:piùdidi Red2, nonostante il primo capitolo della serie sia contraddistinto da un comparto tecnico decisamente meno moderno. Appena poche ore dopo l’annuncio ufficiale della versione PC del primo Red, alcuni fan hanno prontamente segnalato che idileggermente piùrispetto adel secondo titolo, ponendosi one più esosi in particolar modo per quanto riguarda la GPU.