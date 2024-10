"Ora gli affreschi sono tornati a splendere" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata festa domenica pomeriggio nel borgo medievale di Riva di Biscia a Montese per il termine dei lavori di valorizzazione e restaurazione dell’oratorio dedicato ai santi Fabiano e Sebastiano, del campanile a vela e del camminamento che unisce questi due emergenze architettoniche di pregio. Su progetto dell’architetto Filippo Fantoni, i lavori, eseguiti da Iola costruzioni Srl, sono stati finanziati con fondi Pnrr, erogati nel 2022. Proprietario dei beni è il Comune di Montese e beneficiaria è la parrocchia San Lorenzo Martire. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Bruno Caffagni, taglio del nastro, saluto del vice sindaco Daniele Berti a nome dell’amministrazione comunale, intrattenimento di Giuliano Biolchini su "Dall’Ulisse di Omero a quello di Dante", sono stati illustrati i lavori effettuati. Ilrestodelcarlino.it - "Ora gli affreschi sono tornati a splendere" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata festa domenica pomeriggio nel borgo medievale di Riva di Biscia a Montese per il termine dei lavori di valorizzazione e restaurazione dell’oratorio dedicato ai santi Fabiano e Sebastiano, del campanile a vela e del camminamento che unisce questi due emergenze architettoniche di pregio. Su progetto dell’architetto Filippo Fantoni, i lavori, eseguiti da Iola costruzioni Srl,stati finanziati con fondi Pnrr, erogati nel 2022. Proprietario dei beni è il Comune di Montese e beneficiaria è la parrocchia San Lorenzo Martire. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Bruno Caffagni, taglio del nastro, saluto del vice sindaco Daniele Berti a nome dell’amministrazione comunale, intrattenimento di Giuliano Biolchini su "Dall’Ulisse di Omero a quello di Dante",stati illustrati i lavori effettuati.

