Milan, Fonseca cerca nuove idee per evitare l’esonero. Oggi a Milanello vedrà … (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è confermato (per il momento) in panchina. Oggi ritornerà a Milanello per la ripresa degli allenamenti Pianetamilan.it - Milan, Fonseca cerca nuove idee per evitare l’esonero. Oggi a Milanello vedrà … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Paulo, allenatore del, è confermato (per il momento) in panchina.ritornerà aello per la ripresa degli allenamenti

Sabatini : "Il Napoli è l'anti-Inter - Conte non avrebbe avuto lo stesso impatto alla Juventus. Milan? Il problema non è Fonseca" - Walter Sabatini, in un`intervista a La Gazzetta dello Sport, ha toccato vari temi legati al nostro campionato di Serie A. SERIE A - `Io adoro la... (Calciomercato.com)

Ultime Notizie Serie A : Bremer - intervento riuscito! Monza - Galliani conferma Nesta; il Torino cerca un sostituto per Zapata; Milan : che futuro per Fonseca? - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... (Calcionews24.com)

Marchetti : “Il Milan è in fase altalenante. Il problema non è solo Fonseca” - Nel corso della puntata odierna de "L’Editoriale" su TMW Radio, è intervenuto Luca Marchetti, che ha parlato del Milan di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)

Milan - linea dura contro i giocatori ma Fonseca si gioca la panchina nelle prossime 3 partite - La sosta per gli impegni delle nazionali non porterà a dei ribaltoni in casa Milan. La dirigenza fa quadrato intorno a Fonseca: le responsabilità... (Calciomercato.com)

Bloccato il sostituto di Fonseca : il Milan ha già scelto il sostituto - Il Milan ha già scelto il nuovo allenatore (SerieAnews – ANSA)Sarri in estate era stato a colloquio anche con il Bologna, poi orientatosi su Vincenzo Italiano. Il profilo internazionale e fondamentalmente aziendalista dell’ex Roma aveva convinto Furlani e Moncada a puntare su di lui, con il ... (Serieanews.com)