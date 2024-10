Meteo continua il maltempo sull’Italia

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) PrevisioniItalia La situazione- Secondo le previsioni, L’intensa perturbazione che ha colpito nella giornata di martedì molte zone della nostra penisola, causando locali criticità (tutti i dettagli in tempo reale QUI), continuerà la sua marcia verso i Balcani centro-meridionali nella giornata di mercoledì, rinnovando nel corso della notte e nelle prime ore del mattino rovesci o temporali locali tra le regioni tirreniche centro-meridionali, la Sicilia occidentale e tirrenica, e il Sud peninsulare, in particolar modo tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Ultime precipitazioni anche tra la Lombardia centro-orientale e il Triveneto, in graduale esaurimento da ovest.mercoledì. Nord:con piogge e temporali, talora intensi nella seconda parte del giorno. In serata fenomeni in attenuazione al Nord Ovest.