La Florida attende l’arrivo dell’urgano Milton | chiesta l’evacuazione di oltre 5 milioni di persone

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La costa occidentale dellasi sta preparando perdell’uragano, con più di 5.5diche sono state invitate a lasciare la zona, in una delle più grandi evacuazioni nella storia dello stato. Il sindaco di Tampa ha sollecitato i residenti a fuggire senza mezzi termini, affermando che sarebbero «morti» se fossero rimasti nelle loro case. Martedì è stato riclassificato di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, e ha venti che raggiungono i 260 chilometri orari. Gli esperti prevedono che la tempesta si indebolirà fino a diventare un uragano di categoria 3 prima che arrivi in ??, tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre. Tuttavia, si prevede un’espansione del suo campo di vento, cioè l’area geografica attorno all’occhio del ciclone in cui si manifestano i venti associati alla tempesta.