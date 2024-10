Joker: Folie à Deux, 6 motivi per cui il sequel ha fallito (e i più grandi errori di Todd Phillips) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Joker: Folie à Deux, 6 motivi per cui il sequel ha fallito (e i più grandi errori di Todd Phillips) Mentre le recensioni della Mostra del Cinema di Venezia del mese scorso sono state contrastanti, Joker: Folie à Deux si è classificato solo cinque o sei punti percentuali dietro a Joker del 2019 su Rotten Tomatoes. Tuttavia, le cose sono cambiate quando altri critici – e fan – hanno potuto vedere il film la scorsa settimana. È apparso subito chiaro che non si trattava di un seguito gradito ai fan e che il passaparola negativo delle proiezioni IMAX di lunedì avrebbe avuto un impatto negativo sugli incassi. Ora, il sequel di un successo da 1 miliardo di dollari, vincitore di un Oscar, è un flop critico e commerciale. Dove è andato tutto storto? Al di là delle recensioni negative, Joker: Folie à Deux prima della sua uscita e, soprattutto, con il film stesso. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 6per cui ilha(e i piùdi) Mentre le recensioni della Mostra del Cinema di Venezia del mese scorso sono state contrastanti,si è classificato solo cinque o sei punti percentuali dietro adel 2019 su Rotten Tomatoes. Tuttavia, le cose sono cambiate quando altri critici – e fan – hanno potuto vedere il film la scorsa settimana. È apparso subito chiaro che non si trattava di un seguito gradito ai fan e che il passaparola negativo delle proiezioni IMAX di lunedì avrebbe avuto un impatto negativo sugli incassi. Ora, ildi un successo da 1 miliardo di dollari, vincitore di un Oscar, è un flop critico e commerciale. Dove è andato tutto storto? Al di là delle recensioni negative,prima della sua uscita e, soprattutto, con il film stesso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come finisce il film Joker : Folie a Deux : il passaggio di Arthur da persona a simbolo - Questo passaggio da persona a simbolo dimostra quanto sia distruttivo il mito del Joker: Arthur non ha mai veramente controllato il personaggio, e alla fine ne è diventato una vittima. . La bomba che distrugge il tribunale, pianificata dai suoi seguaci, mostra chiaramente come a loro non importi nulla di Arthur: per loro, conta solo l’immagine del Joker. (Cinemaserietv.it)

Joker : Folie à Deux - Lady Gaga sarebbe rimasta scioccata dalle recensioni negative - Secondo quanto riportato da diverse fonti, la cantante vorrebbe lasciarsi subito alle spalle la delusione per il film Il primo Joker era stato un grande successo, arrivando a superare addirittura il traguardo del miliardo di dollari al botteghino mondiale e mettendo d'accordo sia i fan dei fumetti che gli spettatori occasionali su una storia basata sul supercriminale della DC. (Movieplayer.it)

Joker : Foliè a Deux - NON è il prequel de “Il Cavaliere Oscuro!” - Gli racconta la storia di un pazzo che scatena l’inferno a Gotham e lascia biglietti da visita con Joker. Se avete passato un po’ di tempo su internet a parlare di Joker: Folie à Deux questa settimana, avrete probabilmente visto una teoria secondo cui il film sarebbe un prequel de Il Cavaliere Oscuro. (Nerdpool.it)