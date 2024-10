Immergendosi in un «trip astratto» ai confini del corpo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Si tratta di portare il pubblico in un altro stato mentale, che alcuni definirebbero non cosciente, per altri sarebbe forse una fase del sonno. Entrare nella Vr significa accedere a Immergendosi in un «trip astratto» ai confini del corpo il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Immergendosi in un «trip astratto» ai confini del corpo Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Si tratta di portare il pubblico in un altro stato mentale, che alcuni definirebbero non cosciente, per altri sarebbe forse una fase del sonno. Entrare nella Vr significa accedere ain un «» aidelil manifesto.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Immergendosi in un «trip astratto» ai confini del corpo - (Visioni) Intervista a Leon Rogissart e Paul Boereboom sul loro progetto ibrido «Ascension Vr». Dall'11 al 13 ottobre a Romaeuropa festival, nell'ambito di Digitalive. "La realtà virtuale non è per tu ... (ilmanifesto.it)

Le Metamorforsi di Stefano Cescon in divenire a Roma - Inaugura oggi, nello Showroom Gaggenau DesignElementi in via Lungotevere de' Cenci 4 nel Ghetto Ebraico a Roma, la mostra personale di Stefano Cescon intitolata “Metamorfosi”, a cura di Sabino Maria F ... (exibart.com)

Ca' Negra inaugura i nuovi spazi - Tenuta Ca' Negra, azienda di Confagricoltura tra i principali produttori di carne Wagyu in Italia, inaugura oggi alle 10.30 una nuova stalla progettata specificamente per questa razza pregiata. (polesine24.it)