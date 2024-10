Giubileo 2025: rosari e medaglie con il logo Santa Sede in vendita, ma sono contraffatti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Erano già in vendita in alcuni negozi di souvenir del Centro Storico della Capitale. Pendagli, rosari, bracciali e medagliette recanti abusivamente loghi registrati dalla Santa Sede raffiguranti la “Tiara papale” e il simbolo del “Giubileo 2025-Pellegrini di speranza”, ma tutti tarocchi. Oltre Romatoday.it - Giubileo 2025: rosari e medaglie con il logo Santa Sede in vendita, ma sono contraffatti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Erano già inin alcuni negozi di souvenir del Centro Storico della Capitale. Pendagli,, bracciali ette recanti abusivamente loghi registrati dallaraffiguranti la “Tiara papale” e il simbolo del “-Pellegrini di speranza”, ma tutti tarocchi. Oltre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Germano Reale - Antica Sagra del Rosario a Santa Maria di Camisano - La 27ª Festa del Germano Reale - Antica Sagra del Rosario si terrà a Santa Maria di Camisano Vicentino, dal 20 al 24 settembre 2024, nella nuova sede di Contrà Pieve in Via Negrin 13. Quattro serate per celebrare le specialità gastronomiche del territorio, in particolare il famoso Germano Reale... (Vicenzatoday.it)

Union de Santa Fe-Rosario Central (mercoledì 31 luglio 2024 ore 23 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Mercoledì al Estadio 15 de Abril di Santa Fe si gioca il recupero della Settima Giornata della Liga Profesional tra l’ambizioso Union de Santa Fe e il Rosario Central, compagine che continua a soffrire in questa difficile stagione Il Tatengue sta disputando un ottimo torneo e veleggia nelle parti alte della classifica: con 15 punti […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Union de Santa Fe-Rosario Central (mercoledì 31 luglio 2024 ore 23 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Mercoledì al Estadio 15 de Abril di Santa Fe si gioca il recupero della Settima Giornata della Liga Profesional tra l’ambizioso Union de Santa Fe e il Rosario Central, compagine che continua a soffrire in questa difficile stagione Il Tatengue sta disputando un ottimo torneo e veleggia nelle parti alte della classifica: con 15 punti […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)