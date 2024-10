Fuoristrada precipita per 20 metri in una scarpata: un morto e un ferito gravissimo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Drammatico incidente all'alba di mercoledì mattina sulle colline di Casola Valsenio, al confine con la Toscana. Erano da poco passate le 7 quando un Fuoristrada Mahindra, sul quale viaggiavano due cacciatori, mentre viaggiava su una strada privata - una traversa della Casolana - è precipitato in Ravennatoday.it - Fuoristrada precipita per 20 metri in una scarpata: un morto e un ferito gravissimo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Drammatico incidente all'alba di mercoledì mattina sulle colline di Casola Valsenio, al confine con la Toscana. Erano da poco passate le 7 quando unMahindra, sul quale viaggiavano due cacciatori, mentre viaggiava su una strada privata - una traversa della Casolana - èto in

