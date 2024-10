Metropolitanmagazine.it - Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Nicola Donadon? Di certo con Angelo è finita

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Edoardo Galvano ci hanno provato a far funzionare le cose, ma sembra che non ci siano riusciti. Il settimanale Chi ha paparazzato la showgirl e l’ingegnere a cena insieme e il clima tra loro sembra tutt’altro che disteso. Lui la riaccompagna a casa in taxi, ma si allontana appena lei scende dall’auto. Una rottura non ufficializzata ma che sembra ormai evidente, soprattutto se si considera il caldo abbraccio cheriserva a, immortalato da Diva e Donna: pare che tra loro ci sia molto di più che una semplice amicizia. Ufficialmentefa ancora coppia conEdoardo Galvano, ma appare sempre più evidente che i due si siano allontanati. Si era parlato di profonda crisi in estate, poi avevano provato a recuperare ma a quanto pare senza successo.