Festa del Cinema di Roma 2024 | i film da non perdere da Saturday Night a Bruce Springsteen

E poi ancora l'esordio alla regia di Luca Zingaretti, la serialità con L'Amica Geniale e il discusso horror Longlegs: i titoli da tenere d'occhio alla Festa del Cinema di Roma numero 19. Una Festa, sparsa tra i luoghi della Capitale. Ovviamente l'Auditorium Parco delle Musica Ennio Morricone, ma anche il Teatro Olimpico, la Casa del Cinema, il Cinema Adriano, il museo MAXXI. Una rassegna in qualche modo itinerante, che da diciannove anni accompagna l'autunno Romano. E rieccoci, allora, a raccontarvi la Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre), per un'edizione che, visti i film in programma, si dimostra una delle migliori degli ultimi anni. Un programma ricco, trasversale e, ancora una volta, popolare. Grandi anteprime, serie attesissime (come L'Amica Geniale), masterclass da non perdere (Viggo Mortensen, Diego Luna e Gael Garcia Bernal),

