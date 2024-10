Sport.quotidiano.net - Eccellenza, stasera in casa col Football Cava Ronco. Sant’Agostino a caccia di punti e continuità

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Punta ad allungare la striscia positiva il, dopo la vittoria interna sul Faenza. Alla vigilia contro il fanalino di coda a zeroin classifica sembrava una formalità, invece la formazione ravennate ha messo in difficoltà i ramarri, che sono andati sotto nel primo tempo, per poi trovare il riscatto nella ripresa con la premiata coppia Cazzadore-Vanzini, ricostituita dopo un periodo difficile a livello fisico. Al comunale(ore 20.30) ci sarà il, squadra forlivese che dispone di un organico in teoria competitivo, tuttavia domenica scorsa ha perso a Castenaso: un 3-1 che impone ai forlivesi di tornare in carreggiata e rifarsi a spese dei ramarri, che ovviamente non sono d’accordo.ancora orfano di Cremaschi, per il resto Bolognesi ha l’intera rosa da cui scegliere la migliore formazione da mandare in campo.