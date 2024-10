Casa a prima vista, i baby-milionari Jacopo e Gaia? Che botta per Amadeus: cosa (forse) vi è sfuggito (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una puntata che sta facendo ancora un gran parlare, quella di Casa a prima vista trasmessa lo scorso lunedì, 7 ottobre, su Real Time. Già, perché a cercare un'umile "casetta" ecco due gemelli, Jacopo e Gaia, rampolli romani e figli di una team-manager di una scuderia motociclistica. Se ne è fatto un gran parlare perché i due, giovanissimi - appena 23 anni - si sono presentati al programma cerca-Casa con un budget pari alla bellezza di 1,3 milioni di euro. Già, cifre proibite ai comuni mortali. Jacopo e Gaia, per inciso, hanno anche sfoggiato degli outifit piuttosto eccentrici, altra ragione - oltre alla principale: il denaro - per la quale si è fatto e si fa tutt'ora un gran parlare di loro. In particolare sui social ci si chiedeva chi diavolo fossero, i due rampolli. Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, i baby-milionari Jacopo e Gaia? Che botta per Amadeus: cosa (forse) vi è sfuggito Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una puntata che sta facendo ancora un gran parlare, quella ditrasmessa lo scorso lunedì, 7 ottobre, su Real Time. Già, perché a cercare un'umile "casetta" ecco due gemelli,, rampolli romani e figli di una team-manager di una scuderia motociclistica. Se ne è fatto un gran parlare perché i due, giovanissimi - appena 23 anni - si sono presentati al programma cerca-con un budget pari alla bellezza di 1,3 milioni di euro. Già, cifre proibite ai comuni mortali., per inciso, hanno anche sfoggiato degli outifit piuttosto eccentrici, altra ragione - oltre alla principale: il denaro - per la quale si è fatto e si fa tutt'ora un gran parlare di loro. In particolare sui social ci si chiedeva chi diavolo fossero, i due rampolli.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jacopo e Gaia di “Casa A Prima Vista - è ancora polemica : cosa fa il padre - Il loro obiettivo è trovare una casa per evitare di continuare ad essere pendolari, ma la somma richiesta per l’acquisto ha sorpreso e lasciato sbigottiti i presenti. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “LOL 5”, svelato il nuovo cast: chi sono i concorrenti Leggi anche: Tv italiana in lutto, ci lascia una grande “Case A Prima Vista”, è ancora polemica su Jacopo e Gaia Il ... (Tvzap.it)

Casa a prima vista - i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1 - 3 milioni - Chi sono i gemelli Jacopo e Gaia di 23 anni che cercavano attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni a Casa a prima vista L'articolo Casa a prima vista, i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Casa a Prima vista - chi sono (davvero) i gemelli : hanno 23 anni - ma già un milione di euro - Due gemelli di Frosinone protagonisti nell’ultima puntata di Casa a Prima Vista, programma di successo in onda su Real Time. Nell’ultimo episodio andato in onda ieri, 7 ottobre, Gaia e Jacopo, due fratelli gemelli di 23 anni, hanno chiesto aiuto per trovare casa a Roma agli agenti immobiliari... (Today.it)