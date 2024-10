Amarcord a Viareggio per Marcello Lippi e la nazionale campione del mondo del 2006 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viareggio – A Viareggio si è fatto un salto indietro nel tempo, tornando a respirare la magica atmosfera della vittoria della nazionale di calcio ai Mondiali 2006 in Germania. Il Grand Hotel Principe di Piemonte ha ospitato una reunion unica, capitanata – è il caso di dirlo – proprio da Marcello Lippi l’ex ct viareggino di quel team che fece sognare l’Italia. Con una serata a sorpresa dedicata a Lippi, si sono ritrovati tutti i giocatori di allora: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia. Corrieretoscano.it - Amarcord a Viareggio per Marcello Lippi e la nazionale campione del mondo del 2006 Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Asi è fatto un salto indietro nel tempo, tornando a respirare la magica atmosfera della vittoria delladi calcio ai Mondialiin Germania. Il Grand Hotel Principe di Piemonte ha ospitato una reunion unica, capitanata – è il caso di dirlo – proprio dal’ex ct viareggino di quel team che fece sognare l’Italia. Con una serata a sorpresa dedicata a, si sono ritrovati tutti i giocatori di allora: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia.

