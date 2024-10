Ilgiorno.it - A Cusano Milanino vinti 100mila euro al 10eLotto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cusamo, 9 ottobre 2024 –torna alla ribalta delle cronache non solo per essere il paese che ha dato i natali a Giovanni Trapattoni, allenatore di Juve, Inter e Nazionale, ma anche con una grande vincita nelle ultime estrazioni. Un fortunato giocatore ha infatti centrato un "8” dagrazie ad una puntata da 20nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. In Lombardia La Lombardia è stata la vera protagonista dell'ultima estrazione perché ha conquistato tutto il podio delle vincite più alte. Al secondo posto ci sono i 30milaa Clusone, in provincia di Bergamo, e chiude il podio il “6” da 25.000realizzato a Cologno Monzese. Infine, a Nave, in provincia di Brescia, sono stati12.500. Superenalotto È festa anche a Rescaldina dove ieri un fortunato ha centrato un “cinque” da 88.