Strumentipolitici.it - 8 Ottobre 2024 – Francia, Michel Barnier è sopravvissuto alla mozione di sfiducia presentata dalla sinistra

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)di. Contro il governo del primo ministro francese hanno votato in 197 all’Assemblea nazionale, mentre erano richiesti 289 voti perché lapassasse. È stato individuato e smantellato un tunnel sotterraneo di Hezbollah che attraversava per circa 10 metri il Libano fino al territorio israeliano. Lo comunicano le forze di difesa israeliane (Idf). Israele ha anche colpito nei quartieri meridionali di Beirut. Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) della Colombia ha deciso di aprire formalmente una indagine nei confronti del presidente, Gustavo Petro, per presunta violazione dei limiti di spesacampagna elettorale del 2022.