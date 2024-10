Ucraina, Francia consegnerà caccia Mirage a inizio 2025 (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Francia fornirà all'Ucraina i caccia da combattimento Mirage 2000 nei primi tre mesi del prossimo anno. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, spiegando che i caccia saranno dotati di tutte le più moderne attrezzature. Lecornu ha aggiunto che ''continua l'addestramento dei piloti e dei meccanici ucraini'' in Francia Ucraina, Francia consegnerà caccia Mirage a inizio 2025 L'Identità. Lidentita.it - Ucraina, Francia consegnerà caccia Mirage a inizio 2025 Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lafornirà all'da combattimento2000 nei primi tre mesi del prossimo anno. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, spiegando che isaranno dotati di tutte le più moderne attrezzature. Lecornu ha aggiunto che ''continua l'addestramento dei piloti e dei meccanici ucraini'' inL'Identità.

