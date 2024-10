Inter-news.it - Thuram attaccante totale! La metamorfosi da numero 9 all’Inter

(Di martedì 8 ottobre 2024) Marcusè ormai un. Non è solo una seconda punta, si muove come una prima e segna da bomber. Simone Inzaghi lo ha trasformato in un9 puro. PASSATO – Marcusè arrivato 14 mesi fa, precisamente a luglio 2023 appena scaduto il contratto con il Borussia Moenchengladbach. Il francese arrivava con tutt’altre aspettative intorno al suo rendimento: era un esterno proveniente da un anno appena da prima punta. Si doveva ancora adattare al ruolo e la sua tendenza era quella di partire dalla fascia sinistra per trovare il suo destro e calciare verso la porta. La realtà ora è completamente differente.e la suaradicale con l’Inter– Oggiè un. Un giocatore capace di fare movimenti da seconda punta supportando Lautaro Martinez e allo stesso tempo in grado di segnare e dominare l’area di rigore.