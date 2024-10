Temporale a Milano: il Seveso raggiunge la soglia d'emergenza (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il torrente Seveso ha raggiunto la soglia d'attenzione". A informare i residenti è la Protezione civile del Comune di Milano, poco prima delle 10 di martedì. Per tutta la giornata è attiva un'allerta meteo emessa dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia: un Milanotoday.it - Temporale a Milano: il Seveso raggiunge la soglia d'emergenza Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il torrenteha raggiunto lad'attenzione". A informare i residenti è la Protezione civile del Comune di, poco prima delle 10 di martedì. Per tutta la giornata è attiva un'allerta meteo emessa dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia: un

