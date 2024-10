Taranto: i funerali di Massimo Battista Consigliere comunale morto ieri (Di martedì 8 ottobre 2024) L'articolo Taranto: i funerali di Massimo Battista <small class="subtitle">Consigliere comunale morto ieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Taranto: i funerali di Massimo Battista Consigliere comunale morto ieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'articolo: idi proviene da Noi Notizie..

Home » Canali » Politica » “Cartelle cliniche false, ‘no’ a tac e plasma”: parlano i familiari delle vittime Covid - In Commissione di inchiesta ascoltate le loro testimonianze e denunce. "I medici hanno accettato supini che la polmonite si curasse con la tachipirina". Richiesta l'audizione del collega di De Donno ... (dire.it)

Massimo Battista, uno striscione sul Lungomare per ricordarlo: «Orgoglio di questa città » - Uno striscione davanti al Castello Aragonese, sul Lungomare di Taranto, per ricordare Massimo Battista. Oggi, inoltre, è lutto cittadino per la scomparsa del consigliere comunale. (quotidianodipuglia.it)

Taranto, lutto cittadino per la morte di Massimo Battista. Lo striscione: «Orgoglio di questa città » - TARANTO - Lutto cittadino oggi a Taranto per la scomparsa di Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto e tra i fondatori del comitato «Cittadini e Lavoratori liberi e pensanti». I funerali son ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)