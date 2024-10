Ilrestodelcarlino.it - Scontro sui funzionari del Comune

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Èa Bagnolo, tra maggioranza e opposizione, sulla nomina delo responsabile del settore amministrativo, Urp e servizi scolastici, creato nel precedente mandato per una maggiore stabilità ai servizi comunali. La lista di opposizione Bagnolo Viva, guidata dall’ex sindaco Gianluca Paoli, contesta la scelta della maggioranza di non aver confermato laa uscente, scegliendo l’ex responsabile dei servizi demografici, a sua volta sostituita dalla ex giunta Paoli nel 2022. "Il sindaco Pietro Cortenova – dice Paoli – invece di confermare la persona che, con ottimi risultati, ha creato e dirigeva il settore di cui cercava il responsabile, ha scelto di assumere una exa delche non ha alcuna esperienza nè di servizi educativi nè di amministrazione condivisa.