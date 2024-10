Scende dall’auto dopo l’incidente sull’autostrada A4: 24enne travolta e uccisa da due furgoni (Di martedì 8 ottobre 2024) Rovato (Brescia) 8 ottobre 2024 - Dramma nella serata di lunedì 7 ottobre. Un'automobilista di 24 anni è morta sull'autostrada A4, falciata da mezzi in corsa dopo essere scesa dalla propria macchina in seguito a un incidente che l'aveva coinvolta. Lo schianto si è verificato intorno alle 21 nel tratto compreso tra Palazzolo e Rovato, a meno di mezzo chilometro dal casello, all'altezza del centro commerciale ‘Le porte franche’. La giovane, residente a Chiari, avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il guardrail in terza corsia. dopo l'impatto è scesa dall'auto e due furgoni in transito.complici il buio e la pioggia, l'hanno falciata. Quando sono arrivati i sanitari, non c'era più nulla da fare. La ragazza, sbalzata a parecchi metri di distanza dal luogo in cui è stata investita, è deceduta sull'asfalto. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ilgiorno.it - Scende dall’auto dopo l’incidente sull’autostrada A4: 24enne travolta e uccisa da due furgoni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Rovato (Brescia) 8 ottobre 2024 - Dramma nella serata di lunedì 7 ottobre. Un'automobilista di 24 anni è morta sull'autostrada A4, falciata da mezzi in corsaessere scesa dalla propria macchina in seguito a un incidente che l'aveva coinvolta. Lo schianto si è verificato intorno alle 21 nel tratto compreso tra Palazzolo e Rovato, a meno di mezzo chilometro dal casello, all'altezza del centro commerciale ‘Le porte franche’. La giovane, residente a Chiari, avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il guardrail in terza corsia.l'impatto è scesa dall'auto e duein transito.complici il buio e la pioggia, l'hanno falciata. Quando sono arrivati i sanitari, non c'era più nulla da fare. La ragazza, sbalzata a parecchi metri di distanza dal luogo in cui è stata investita, è deceduta sull'asfalto. Sul posto anche i vigili del fuoco.

