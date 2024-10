Porto turistico di Cala Galera. Lavori, il costo lievita a 20 milioni. Comune e "Marina" rinegoziano (Di martedì 8 ottobre 2024) Aumentati i prezzi per i Lavori a Cala Galera, da rifare l’accordo tra la Marina e il Comune. L’ente ha dato incarico ad un legale che sarà di supPorto al dirigente per rivedere le opere che saranno realizzate dalla società che gestisce il Porto turistico, che negli ultimi anni sono state rimandate per il contenzioso che aveva visto coinvolti il Comune – durante l’amministrazione Borghini, che nel 2018 aveva cercato di annullare l’atto della rideterminazione della concessione con scadenza 2050 – e la Marina di Cala Galera Spa, vinto poi dalla Marina sia al Tar che al Consiglio di Stato. Lanazione.it - Porto turistico di Cala Galera. Lavori, il costo lievita a 20 milioni. Comune e "Marina" rinegoziano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Aumentati i prezzi per i, da rifare l’accordo tra lae il. L’ente ha dato incarico ad un legale che sarà di supal dirigente per rivedere le opere che saranno realizzate dalla società che gestisce il, che negli ultimi anni sono state rimandate per il contenzioso che aveva visto coinvolti il– durante l’amministrazione Borghini, che nel 2018 aveva cercato di annullare l’atto della rideterminazione della concessione con scadenza 2050 – e ladiSpa, vinto poi dallasia al Tar che al Consiglio di Stato.

