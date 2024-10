Pioggia di razzi sullo Stato ebraico. L’Idf ai libanesi: «Evitate le spiagge» (Di martedì 8 ottobre 2024) Le Brigate Al-Qassam rivendicano il lancio di missili nell’anniversario della strage. Il premier israeliano convoca una riunione di sicurezza urgente. L’Iran: «Se minacciati, rivedremo la politica sulle armi nucleari». Laverita.info - Pioggia di razzi sullo Stato ebraico. L’Idf ai libanesi: «Evitate le spiagge» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) Le Brigate Al-Qassam rivendicano il lancio di missili nell’anniversario della strage. Il premier israeliano convoca una riunione di sicurezza urgente. L’Iran: «Se minacciati, rivedremo la politica sulle armi nucleari».

Israele - attacchi e raid in Libano e Gaza. Pioggia di razzi di Hezbollah - Il braccio armato di Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi verso Tel Aviv, ma non si fermano i raid di Israele sul Libano e su Gaza. Servizio di Antonio Soviero The post Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza. Pioggia di razzi di Hezbollah first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele sventa l'attacco di Hamas : era pronta una pioggia di razzi per il 7 ottobre - Il gruppo islamista è riuscito a lanciare solo quattro razzi nella zona di Sufa, tre dei quali sono stati intercettati mentre il quarto è caduto in una zona aperta. . Hamas aveva pianificato di lanciare un'ampia raffica di razzi contro Israele questa mattina in occasione dell'anniversario del ... (Iltempo.it)

Pioggia di bombe sul Libano - lancio di razzi su Israele : ucciso in un raid il capo del braccio armato di Hamas - E il messaggio si conclude con la “promessa” «al nostro popolo di vendicare il sangue puro versato e di confermare che la nostra prossima serie di risposte sarà nei fatti prima che nelle parole», afferma Hamas. Non solo. 000 attacchi. Una intensità e una continuità d’azione con cui Israele punta a ... (Secoloditalia.it)