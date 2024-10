Paula Badosa costretta a cancellare una foto dai social: “Chiedo scusa, non pensavo fosse razzista” (Di martedì 8 ottobre 2024) Paula Badosa è finita nella bufera per una foto pubblicata sui social. La tennista spagnola è stata accusata di razzismo, lei si è discolpata: "Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo tipo di gesto fosse offensivo". Fanpage.it - Paula Badosa costretta a cancellare una foto dai social: “Chiedo scusa, non pensavo fosse razzista” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è finita nella bufera per unapubblicata sui. La tennista spagnola è stata accusata di razzismo, lei si è discolpata: "Sono davvero dispiaciuta, non sapevo che questo tipo di gestooffensivo".

