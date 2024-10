Anteprima24.it - Paduli, staffetta in consiglio: Messere subentra in minoranza

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoincomunale per quanto concerne la. Ilaria, prenderà il posto di Checola, dimessosi da consigliere comunale. A poco più di un anno dal ritorno alle urne, cambia dunque il panorama dell’assise con il gruppo “Impegno per” che si va a rafforzare grazie all’ingresso di, dopo aver perso Zollo passato al “Gruppo Misto” in quota Forza Italia.andrà a comporre il gruppo consiliare al fianco dei veterani Rocco Pietro Vessichelli e Gianni Minicozzi. “Rivolgo un grande augurio a chi prenderà il mio posto incomunale – si legge nella lettera presentata da Checola a corredo delle dimissioni immediate e irrevocabili – ed a tutti i componenti attuali dell’assise.