Omicidio di Niviano, rito abbreviato per il giovane accusato di aver ucciso un collega (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà processato con rito abbreviato Emanuele Carella, accusato di aver ucciso quasi un anno fa il collega 56enne Paolo Troccola nell'abitazione che condividevano per lavoro a Niviano di Rivergaro. Il 7 ottobre si è svolta l'udienza preliminare davanti al gup Elisa Pirgu. In aula il 22enne

Omicidio di Niviano, rito abbreviato per il giovane accusato di aver ucciso un collega - L’assassinio avvenne il 9 novembre 2023 in un appartamento di via Monti al culmine di una violentissima lite. Il giovane è in carcere da allora. Discussione e sentenza nel 2025 ... (ilpiacenza.it)