Nella fase regionale BNL tra i qualificati trevigiani vincono solo le tenniste (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le fasi provinciali di 4^ categoria svoltesi allo Sporting Life Center di Vacil, i vincitori dei rispettivi tabelloni di singolo e doppio sono andati a disputare la fase regionale. Il Bnl pre-quali che inglobava oltre ai giocatori di 2^ e 3^ anche tutti i vincitori delle tappe delle province

