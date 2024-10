Miracolo di santa Rosa: donna riacquista la vista durante il trasporto del cuore in elicottero (Di martedì 8 ottobre 2024) “santa Rosa mi ha fatto il Miracolo: ho riacquistato la vista durante la benedizione di Viterbo dall’alto, con il cuore trasportato in elicottero”. Queste sono le parole di una donna che ha raccontato di essere stata protagonista di un evento straordinario durante la benedizione della città avvenuta lo scorso 2 settembre. In quell’occasione, la reliquia contenente il cuore della patrona santa Rosa, prima di attraversare il centro storico nella consueta processione, è stata trasportata in volo su un elicottero dell’Esercito, accompagnata dal vescovo, benedicendo dall’alto la città, le sue frazioni e i luoghi legati all’esilio della santa. Thesocialpost.it - Miracolo di santa Rosa: donna riacquista la vista durante il trasporto del cuore in elicottero Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “mi ha fatto il: hoto lala benedizione di Viterbo dall’alto, con iltrasportato in”. Queste sono le parole di unache ha raccontato di essere stata protagonista di un evento straordinariola benedizione della città avvenuta lo scorso 2 settembre. In quell’occasione, la reliquia contenente ildella patrona, prima di attraversare il centro storico nella consueta processione, è stata trasportata in volo su undell’Esercito, accompagnata dal vescovo, benedicendo dall’alto la città, le sue frazioni e i luoghi legati all’esilio della

