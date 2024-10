Meloni alla sinagoga: "Un pensiero agli ostaggi, l’altro agli innocenti di Gaza" (Di martedì 8 ottobre 2024) La sinagoga transennata dalla parte di Lungotevere de’ Cenci, la polizia e i carabinieri che presidiano gli ingressi al Ghetto, un minuto di silenzio per le vittime. Comincia così al Tempio Maggiore di Roma la cerimonia di commemorazione delle vittime del 7 ottobre. Partecipano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e i ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Giuseppe Valditara, Alessandro Giuli. Tra i parlamentari Carlo Calenda, Maurizio Gasparri, Piero Fassino e Giovanni Donzelli. Ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, oltre al presidente della Cei Matteo Zuppi e al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Quotidiano.net - Meloni alla sinagoga: "Un pensiero agli ostaggi, l’altro agli innocenti di Gaza" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Latransennata dparte di Lungotevere de’ Cenci, la polizia e i carabinieri che presidiano gli ingressi al Ghetto, un minuto di silenzio per le vittime. Comincia così al Tempio Maggiore di Roma la cerimonia di commemorazione delle vittime del 7 ottobre. Partecipano la presidente del Consiglio Giorgia, il vicepremier Matteo Salvini e i ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Giuseppe Valditara, Alessandro Giuli. Tra i parlamentari Carlo Calenda, Maurizio Gasparri, Piero Fassino e Giovanni Donzelli. Ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, oltre al presidente della Cei Matteo Zuppi e al prefetto di Roma Lamberto Giannini.

