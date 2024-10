Ilnapolista.it - Marchetti (Sky): «Politano sta giocando ad alti livelli, garantisce sia in attacco che in fase di ripiegamento»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Luca, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Conte. «Napoli primo? Conte ha dato al Napoli mentalità necessaria per stare lassù ed ha avuto il merito di aver allargato la rosa azzurra. I rinforzi sono all’altezza dei titolari e la squadra è in grado di competere con l’Inter. Il lavoro sulle seconde linee sarà fondamentale, non è detto ci siano titolari inamovibili fino a fine stagione».sui meriti di Conte Merito di Conte? «Aver permesso ad ogni giocatore di esprimersi al meglio, affidando a ciascuno il proprio compito, in linea con le proprie caratteristiche». Sul migliore fin qui: «Neres spacca le partite, giocatore importantissimo, forse è un boomerang questa etichetta per lui in questo momento.