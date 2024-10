Maltempo, frane e allagamenti in Liguria: a Milano esonda il Lambro (Di martedì 8 ottobre 2024) Numerosi allagamenti nel Nord Italia per l'ondata di Maltempo che ha innalzato pericolosamente il livello dei fiumi: numerosi i disagi il Piemonte, Liguria e Lombardia Ilgiornale.it - Maltempo, frane e allagamenti in Liguria: a Milano esonda il Lambro Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Numerosinel Nord Italia per l'ondata diche ha innalzato pericolosamente il livello dei fiumi: numerosi i disagi il Piemonte,e Lombardia

Maltempo Italia : allagamenti e forti disagi per la pioggia - esonda il Lambro - Stavolta √® stato il fiume Lambro a uscire, nuovamente, dagli argini¬†a Milano. Servono grandi prudenza e attenzione‚ÄĚ avverte l‚Äôassessore regionale alla Protezione civile¬†Giacomo Raul Giampedrone. ¬† #Maltempo, √® entrata in funzione la vasca di laminazione del #Seveso per scongiurare una ... (Caffeinamagazine.it)

Allerta maltempo - ancora raffiche di vento e temporali : pericolo frane e allagamenti - Meteotrentino comunica che fino alle ore 12 di oggi sono caduti mediamente 5 - 25 millimetri di pioggia, localmente di pi√Ļ con un massimo di 35 millimetri a Daone. La perturbazione √® monitorata in tempo reale dai diversi servizi che fanno capo al dipartimento Protezione civile, foreste e fauna... (Trentotoday.it)

Piogge fortissime - allagamenti e strade chiuse. Le immagini del maltempo al nord ovest -  Non si registrano persone isolate.  Allagamenti sulla statale del Turchino, smottamenti a Rossiglione e frane a Masone.   In queste ore il temporale che nella notte ha colpito il Levante genovese continua a insistere tra il Savonese e il Ponente genovese, in particolare sull'entroterra. In tarda ... (Ilfoglio.it)