Thesocialpost.it - Maltempo a Milano, è allerta arancione. Seveso e Lambro hanno raggiunto la soglia di attenzione

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Piove forte ae dalle prime ore di martedì 8 ottobre, una situzione che ha fatto scattare anche l’prevista dal triplice avviso meteo della Protezione Civile (il livello rosso riguarda, in Liguria, i Bacini liguri marittimi di Levante e, in Lombardia, le Orobie bergamasche).: situazione Preoccupa la situazione dei fiumicheentrambi ladi, rispettivamente alle 10 e alle 13. Asi registrano disagi, per il temporale e il vento, con la caduta di alcuni alberi e ritardi per la circolazione di molti mezzi pubblici. Tutto questo in un clima freddo come non si sentiva da tempo in città in questo periodo di ottobre.