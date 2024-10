Lortica.it - Lucignano, incidente stradale in via Procacci: tre feriti trasportati in ospedale

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle 17:15, il 118 dell’Asl Tse è intervenuto per unin via, a. L’ha coinvolto due auto, con tre persone rimaste ferite. Un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice giallo (codice 2) al pronto soccorso dell’della Valdichiana. Altri due uomini, di 72 e 69 anni, sono stati anch’essiin codice giallo all’San Donato di Arezzo. Sul luogo dell’sono intervenuti vari soccorsi: la Misericordia di, la pubblica assistenza di Foiano, l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L'articoloin via: treinproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.