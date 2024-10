Lo psicologo Lazzari: “Il bonus è utile, ma non basta. La scuola e la medicina di famiglia devono essere il primo filtro di prevenzione e promozione delle risorse psicologhe” (Di martedì 8 ottobre 2024) "La risposta del governo alla crescente richiesta di supporto psicologico è stata finora largamente insufficiente". Questa è la denuncia di David Lazzari, presidente del Cnop, in apertura del convegno "Ritrovare l'umano" organizzato a Roma in vista della Giornata Nazionale della Psicologia. L'articolo Lo psicologo Lazzari: “Il bonus è utile, ma non basta. La scuola e la medicina di famiglia devono essere il primo filtro di prevenzione e promozione delle risorse psicologhe” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "La risposta del governo alla crescente richiesta di supporto psicologico è stata finora largamente insufficiente". Questa è la denuncia di David, presidente del Cnop, in apertura del convegno "Ritrovare l'umano" organizzato a Roma in vista della Giornata Nazionale della Psicologia. L'articolo Lo: “Il, ma non. Lae ladiildi” .

