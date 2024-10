Liberoquotidiano.it - L'incredibile rivolta-lampo a Reazione a catena: "Un caz***ro, andate a studiare", insulti sui Mici di mare

(Di martedì 8 ottobre 2024) Hanno raccolto l'eredità pesantissima delle Volta Pagina, uscite di scena volontariamente dopo 30 vittorie di fila e 300mila euro portati a casa. Idi, giovanissimo trio milanese composto dagli aGiovanni, Filippo e Lorenzo, promettono molto bene confermandosi campioni di, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, sconfiggendo i Leprotti. La loro partita non è delle migliori, perché arrivano all'Ultimacon "solo" 88mila euro, che diventano appena 1.375 euro a suon di errori e dimezzamenti. L'ultima parola-indizio è "Spuntata" e i campioni, non chiedendo l'elemento d'aiuto (che sarebbe stata "Ora"), non azzeccano la risposta corretta: "Giunta". Subito dopo la fine della puntata, su X come al solito si sil "processo" dei telespettatori in tempo reale.