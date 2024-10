Spettacolo.periodicodaily.com - L’11 ottobre scopri COME NEI FILM di DAFNE

(Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 112024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NEI”, il nuovo singolo di. Disponibilità del Nuovo Singolo diA partire da venerdì 112024, sarà possibile ascoltare “NEI”, il nuovo singolo di, su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Non perdere l’occasione di far parte di questo viaggio musicale. La Storia Dietro “nei” “nei” è una ballad che esplora il tema del colpo di fulmine e l’improvvisa distanza tra due ragazzi. Con una combinazione di sfumature malinconiche e romantiche, questo brano pop si fonde con l’energia punk rock che contraddistingue la cantautrice. La canzone racconta un intenso turbine emotivo, mettendo in luce un legame profondo che riesce a collidere con le distanze e i silenzi.