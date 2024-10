Il Grand Hotel Parker’s tra i 20 gioielli del lusso di Autentic Hospitality (Di martedì 8 ottobre 2024) Autentico Hospitality, “la società di consulenza – scrive il Sole24Ore – che fornisce strumenti di marketing alle strutture più piccole ma d’eccellenza in tutto il Paese” annuncia “l’ingresso di un’altra struttura d’eccezione nella sua rete portando a 20 il numero di Hotels in portfolio su tutto il territorio nazionale”. Si tratta del Grand Hotel Parker’s, antico e prestigioso albergo di Napoli, “punto di riferimento – si legge in una nota – per gli amanti della cucina raffinata e dell’ospitalità di lusso, che riflette pienamente i valori e la filosofia di Autentico in un connubio di eleganza, tradizione e servizio personalizzato. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024), “la società di consulenza – scrive il Sole24Ore – che fornisce strumenti di marketing alle strutture più piccole ma d’eccellenza in tutto il Paese” annuncia “l’ingresso di un’altra struttura d’eccezione nella sua rete portando a 20 il numero dis in portfolio su tutto il territorio nazionale”. Si tratta del, antico e prestigioso albergo di Napoli, “punto di riferimento – si legge in una nota – per gli amanti della cucina raffinata e dell’ospitalità di, che riflette pienamente i valori e la filosofia dio in un connubio di eleganza, tradizione e servizio personalizzato.

