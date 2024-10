Tvpertutti.it - GF, Helena e Amanda lite accesa nella notte: presa decisione drastica

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, caratterizzata da molti momenti di scontro e confronto (QUI una confessione inattesa di Enzo Paolo Turchi). Come sempre, però, il momento che genera maggiore sgomento è quello delle nomination.Prestes ha deciso di fare il nome diLecciso, cosa che ha un po' infastidito quest'ultima, più che altro perché non è riuscita a capire quale fosse la ragione celata dietro questa scelta. Dopo la messa in onda della puntata, dunque, la sorella di Loredana ha deciso di recarsi dalla coinquilina per chiederle delle spiegazioni. Il confronto, però, si è trasformato in men che non si dica in uno scontro vero e proprio, al punto che le due sono giunte ad unapiuttosto