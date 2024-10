Ilrestodelcarlino.it - Danni alla società sportiva: donato l’antifurto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il danno, un atto di grande generosità. Sabatino Sorrentino, titolare del ristorante e pizzeria Eco del mare di Albinea, ha deciso di aiutare la United Albinea, associazionedilettantistica derubata nuovamente la scorsa settimana. Sorrentino sosterrà i costi per l’acquisto di un sistema di antifurto con telecamere e la sua manutenzione per un anno. Nei giorni scorsi, come riferito dal Carlino, un raid notturno era stato compiuto nelle strutture utilizzate da United. Avevano aperto i magazzini, gli spogliatoi, l’ufficio, l’infermeria e il bar, tagliando pure la recinzione della zona del campo sportivo comunale e rompendo i lucchetti. I ladri avevano rubato dei soldi, una cassa-stereo, un flessibile, un decespugliatore, una motosega, un’affettatrice, delle pentole provocando importanti danneggiamenti.