Controlli in metropolitana a Torino: 80 passeggeri su oltre 500 sono senza biglietto (Di martedì 8 ottobre 2024) I carabinieri della stazione Borgata Lingotto, con ausilio delle unità del Nucleo Cinofili di Volpiano e di personale ispettivo della G.T.T., hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sulle linee di trasporto pubblico cittadino, con particolare attenzione alle fermate

