Come nei film è il nuovo singolo di Dafne

(Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NEI”, ildi. “nei” è un brano che racconta di un colpo di fulmine e della distanza improvvisa tra due ragazzi. Una ballad che intreccia sfumature malinconiche romantiche pop che si miscelano alla natura punk rock della cantautrice.attraversa un intenso turbine emotivo, in un legame che supera le distanze e i silenzi, arrivando a farsi sentire ovunque, in ogni angolo e in ogni città fino a diventare musica, proprionei. Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto “nei” dopo essere stata per tanto tempo lontana dai miei sentimenti.