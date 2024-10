Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, brusco stop al programma: l’annuncio di Milly Carlucci

(Di martedì 8 ottobre 2024) News tv. “con le”,aldi– “con le” si conferma un imperdibile appuntamento per gli Italiani. È sufficiente guardare i dati Auditel per dirlo: lo scorso sabato Tu sì que vales in onda su Canale 5 ha infatti vinto per un soffio. Iltargato Mediaset ha registrato il 25.4% di share, mentre la seconda puntata del dancing show di Rai 1 con ospite Barbara D’Urso ha ottenuto il 24.4% di share. Un entusiasmante testa a testa tra le due regine del sabato sera: Maria De Filippi e. Eppure quest’ultima dovrà rinunciare ad un appuntamento della sua seguitissima trasmissione. La decisione della Rai dipare“” è praticamente ufficiale.