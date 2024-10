Troppe partite? La stoccata di Spalletti: “giochino i giovani”. E sui ‘rigorini’… (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Per me non si gioca molto, bisogna essere attrezzati per giocare molto. Bisogna far giocare chi c’è dietro, i giovani. Quando una squadra non vince non bisogna parlare di titolari o riserve, ci sono squadre che hanno 25 giocatori all’altezza“. È quanto dichiarato da Luciano Spalletti in quel di Coverciano, sede del ritiro della Nazionale che da oggi inizierà a preparare le prossime due gare di Nations League contro Belgio e Israele. La conferma di Retegui e l’addio di Kean Retegui è ormai un punto fermo della Nazionale e dell’Atalanta. Spalletti se ne compiace: “sono contento quando vedo i calciatori crescere e fare bene nei loro club. Retegui ci aveva già dimostrato di essere un professionista straordinario e un goleador affidabile. Quando fanno gol i giocatori arrivano con maggiore entusiasmo”. Calcioweb.eu - Troppe partite? La stoccata di Spalletti: “giochino i giovani”. E sui ‘rigorini’… Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Per me non si gioca molto, bisogna essere attrezzati per giocare molto. Bisogna far giocare chi c’è dietro, i. Quando una squadra non vince non bisogna parlare di titolari o riserve, ci sono squadre che hanno 25 giocatori all’altezza“. È quanto dichiarato da Lucianoin quel di Coverciano, sede del ritiro della Nazionale che da oggi inizierà a preparare le prossime due gare di Nations League contro Belgio e Israele. La conferma di Retegui e l’addio di Kean Retegui è ormai un punto fermo della Nazionale e dell’Atalanta.se ne compiace: “sono contento quando vedo i calciatori crescere e fare bene nei loro club. Retegui ci aveva già dimostrato di essere un professionista straordinario e un goleador affidabile. Quando fanno gol i giocatori arrivano con maggiore entusiasmo”.

