Tennis Kyrgios torna a provocare | Doppio con Sinner? Gioco solo con tennisti puliti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nicka far parlare di sé e lo fa nell’unico modo in ci riesce in questo periodo, ovvero attaccando Jannik. Sul suo profilo Instagram, l’australiano ha risposto ad una serie di domande dei fan e una di queste era “con?“, alla qualeha replicato con un laconico: “Iocon giocatori“. Il riferimento è al caso Clostebol e alla positività al doping delta italiano, dichiarato innocente da tre tribunali ma ancora alle prese con il ricorso della Wada. Ovviamente la risposta non ha fatto altro che infiammare il dibattito sui social e tanti utenti hanno ribadito la propria posizione, pro o contro, indipendentemente dal fatto che sia stata accertata la buona fede del numero uno del mondo, complice la quantità infinitesimale della sostanza presente nel suo corpo.