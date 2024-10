Lettera43.it - Rinascente, via alla beauty hall all’ex cinema Odeon di Milano: investimento da 50 milioni

(Di lunedì 7 ottobre 2024)si prepara a realizzare una nuova, negli spazi dell’exdi. L’annuncio è arrivato a inizio ottobre 2025 per uno progetto che sarà completato entro l’inizio del 2027, per poi partire nel maggio dello stesso anno. L’investimento previsto è di 50 milioni di euro, compresi i costi di ristrutturazione e degli stanziamenti dei brand che saranno presenti all’interno. Come ha rivelatoFinanza, è stato raggiunto l’accordo trae Kryalos, società che gestisce la struttura appartenente al fondo Apollo. E come ha spiegato il ceo Pierluigi Cocchini, sarà una formula unica nel suo genere. Cocchini: «e area food» Intervistato proprio daFinanza, Cocchini ha spiegato: «Sarà un’estensione disu una superficie di circa 3 mila metri quadrati.